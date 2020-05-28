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ميزة لأول مرة.. التعليم: يحق للطالب تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للعام المقبل

03:00 ص الخميس 28 مايو 2020
ميزة لأول مرة.. التعليم: يحق للطالب تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للعام المقبل

الدكتور محمد مجاهد

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن إتاحة حرية الاختيار للطالب لأداء الامتحانات العامة هذا العام أو تأجيلها إلى العام المقبل مع اعتبار امتحانه المؤجل كفرصة أولى له.

وأضاف مجاهد، خلال لقاء أونلاين مع عدد من المعلمين على تطبيق "واتس أب"، أن هذه الميزة جديدة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الامتحانات العملية للدبلومات الفنية تعقد في الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 21 يونيه وحتى 21 يوليو المقبل، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في 25 يوليو بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتستمر حتى يوم 13 أغسطس حيث يتخللها عيد الأضحى.

وأشار نائب الوزير، إلى أن 770 ألف طالب سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية، ويشرف عليهم نحو 230 ألف معلم في مراقبة الامتحانات والكنترولات ولجان تقدير الدرجات ولجان توزيع الأسئلة، ما يعني أنه على الوزارة أن توفر إجراءات احترازية لما يقرب من مليون شخص في امتحانات الدبلومات فقط.

وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية في أواخر شهر أغسطس.

وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية التعليم الفني

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