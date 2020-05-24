وزير التموين: استلام ٣ ملايين طن قمح محلي خلال شهر وأسبوع منذ بدء التوريد
10:26 ص الأحد 24 مايو 2020
كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام ٣ مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
16513
عدد المصابين
-
4628
عدد المتعافين
-
735
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5403979
عدد المصابين
-
2247230
عدد المتعافين
-
343975
عدد الوفيات
إعلان