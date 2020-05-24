وزير التموين: استلام ٣ ملايين طن قمح محلي خلال شهر وأسبوع منذ بدء التوريد

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام ٣ مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.​