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وزير التموين: استلام ٣ ملايين طن قمح محلي خلال شهر وأسبوع منذ بدء التوريد

10:26 ص الأحد 24 مايو 2020
وزير التموين: استلام ٣ ملايين طن قمح محلي خلال شهر وأسبوع منذ بدء التوريد

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام ٣ مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.​

على المصيلحي قمح توريد القمح

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