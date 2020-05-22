محاضر للمخالفين.. محافظة القاهرة تشن حملات موسعة على المحلات قبل العيد

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر الخبز والسلع الغذائية وإسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك.

وأشار عبدالعال، وفق بيان، اليوم الجمعة، إلى التنسيق بين مديريتي التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية تموين القاهرة، حملة للرقابة التجارية بأحياء القاهرة أسفرت عن تحرير محضر جنحة جزئية لمسئول مخزن للأحذية بالمنطقة الصناعية بالعباسية لمخالفته للقانون 113 لسنة 1994 بعرض وبيع 3750 حذاءً رياضيًا مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية وتحريزها علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب شركة توريدات عمومية بالوايلي لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته وعرضه بقصد البيع لعدد 18750 كمامة طبية محلية الصنع مدون على العبوة الحاوية لها بلد الصنع باللغة الإنجليزية وهي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت إدارة تموين الوايلي من ضبط مصنع مخللات في شارع النوتي من شارع رمسيس لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر البضائع الموجودة بالمحل وعدم تدوين بيانات على براميل المخللات وتم التحفظ على 75 برميل مخلل مشكل بإجمالب 1875 كجم و30 شيكارة ملح بإجمالي 1500 كجم و22 جركن خل بدون بيانات بإجمالي 550 كجم وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد محل بيع بُن بشارع بني فهيم لحيازته وعرضه للبيع 800 كجم بن أخضر بدون مستندات دالة علي المصدر وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات وتم تحريز الكمية على ذمة القضية.د

وأسفرت الحملات التموينية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول عن ضبط 22 طنًا دجاج و30 طنًا لحوم مجمدة مستوردة بثلاجة لحفظ اللحوم بشارع الورشة بعزبة الهجانة الكيلو 4.5 وتم عمل محضر جنحة جزئية لوجود سلع مجهولة المصدر غير مصحوبة بالفواتير والمستندات الدالة على المصدر ولإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود سجل تجاري.

وتمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من التحفظ على 400 كرتونة عسل بوزن 2160 كجم و500 كرتونة زيت زيتون بكر بوزن إجمالي 1500 كجم مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات بمخزن شركة مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بالقطامية منطقة الألف مصنع وتم تحرير محضر ضد صاحب المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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