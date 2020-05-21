في 4 محافظات.. السياحة تسلم شهادة السلامة الصحية للتشغيل لـ 10 فنادق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسليم 10 فنادق بأربع محافظات (جنوب سيناء - الإسكندرية - السويس - القاهرة) شهادة السلامة الصحية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن أعمال الفحص من قبل عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندق واحد من 3 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد من 3 ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، و3 نن ٤ فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، و5 فنادق بمحافظة القاهرة، استوفوا جميع الاشتراطات والضوابط وتم منحهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف العاصي، أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

وجاءت أسماء الفنادق المستوفية الشروط اليوم وحصلت على الشهادات على النحو التالي:

جنوب سيناء

فندق كليوبترا نبق (رينبو سابقا)

الإسكندرية

فندق أفريكانز

السويس

فنادق كورال سي وجراند أوشن ومارينا وادي دوم

القاهرة

فنادق ماريوت مينا هاوس وماريوت القاهرة وكونراد وجي دبليو ماريوت ورنيسانس.

جدير بالذكر، أن لجان التفتيش عاينت في محافظة البحر الأحمر حتى الآن بمعاينة 45 فندقا، وتم منح شهادات السلامة الصحية المعتمدة لـ41 فندقا، ورفض 4 فنادق لعدم استيفائها للاشتراطات.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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