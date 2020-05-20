الأوقاف: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه سيتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأبدت وزارة الأوقاف، اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع.