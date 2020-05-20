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الأوقاف: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة

09:45 م الأربعاء 20 مايو 2020
الأوقاف: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه سيتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأبدت وزارة الأوقاف، اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع.

مسجد السيدة نفيسة صلاة العيد وزارة الأوقاف الإجراءات الاحترازية

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