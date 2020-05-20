كورونا في 24 ساعة| 720 حالة بمصر.. ووزير الري بالحجر المنزلي.. والعالم يقترب من 5 ملايين إصابة

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، في وقت اقترب حاجز إصابات كورونا المستجد حول العالم من 5 ملايين إصابة، وفقًا لإحصاء موقع "وورلدميتر"، حاصدًا أرواح أكثر من 323 ألف شخص حول العالم.

يقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

قفزة كبيرة.. الصحة: 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

وزير الري يدخل الحجر المنزلي لـ 14 يومًا

العالم يقترب من 5 ملايين مصاب بكورونا.. والصحة العالمية تفتح تحقيقًا حول الوباء

وفيات غامضة ومفاجئة بين كبار السن في شمال دارفور

بعد إصابته بكورونا.. محافظ الدقهلية لـ"مصراوي": فقدت حاسة الشم

فرنسا تعلن خفض حصيلتها لضحايا كورونا بعد مراجعة البيانات

إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا

أول قرار لوزيرة الصحة بشأن أطباء تكليف مارس 2020

أكبر فنادق مكة يتوقف عن دفع الإيجار بسبب كورونا

ألمانيا: أكثر من 20 ألف شخص من العاملين في الرعاية الصحية أصيبوا بكورونا

ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 51 ألفًا و633 حالة

أمريكا ترسل 200 جهاز تنفس اصطناعي لمساعدة روسيا

ترامب: الجائحة التي تسببت بها الصين أثرت على مزارعينا

الدول الأوروبية تدعم منظمة الصحة العالمية بعد تعرضها للتهديد من ترامب

العراق يسجل 4 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بكورونا

علماء يدرسون استخدام النيكوتين في علاج كورونا.. و"الصحة العالمية" ترد

انهيار مبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي

بعد رفض حالات.. كيف تتعامل المستشفيات الخاصة مع المشتبه في إصابتهم بكورونا؟

لقاح كورونا: من يملك قرار توزيعه في أمريكا؟ ولمِن الأولوية؟