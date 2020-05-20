وزير الري يدخل الحجر المنزلي لـ 14 يومًا

كتب - أحمد مسعد:

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، التزامه الحجر المنزلي لأسبوعين، وذلك تعليقًا على لقائه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

وفي وقت سابق الإثنين، صرح الدكتور محمد عبد العاطي أنه بصحة جيدة، وأن اللقاء الذي جمعه بالمحافظ المصاب اتخذت خلاله كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير إن الإجراءات شملت ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وكان الوزير استقبل الدكتور أيمن مختار، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.​

واكتشفت إصابة محافظ الدقهلية بعدما وصلته نتائج التحاليل الخاصة به في العاشرة من مساء الإثنين الماضي، وغادر مكتبة فورًا إلى مستشفى المنصورة الدولي بواسطة سائقه لبيان ما سيتبع معه من إجراءات.