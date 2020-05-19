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بث عروض فنية.. وزيرا الثقافة والإعلام يبحثان مسارات التعاون بين الوزارتَين

04:00 م الثلاثاء 19 مايو 2020
بث عروض فنية.. وزيرا الثقافة والإعلام يبحثان مسارات التعاون بين الوزارتَين

وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم

كتب- محمد عاطف:

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الثلاثاء؛ لبحث مسارات التعاون بين الوزارتَين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عبد الدايم، خلال اللقاء، أهمية التعاون بين وزارتَي الثقافة والإعلام؛ للعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعي لبناء الإنسان.

وأضافت وزير الثقافة: تمت مناقشة تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها وتشمل حفلات موسيقية وغنائية، أوبرات وباليهات عالمية، واحتفاليات بمناسبات قومية ودينية، وصالونات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية ومتاحف، وأفلام تسجيلية.. وغيرها، والتي تعبر عن الحراك الفكري في المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطني.

وأشارت عد الدايم إلى أن اللقاء شمل دراسة توقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، لتصوير الأعمال الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة، وتعرض في مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمي للدولة.

ومن جانبه، ثمَّن هيكل الدور الإيجابي لوزارة الثقافة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الثقافة تعد جزءًا رئيسيًّا في تكوين الشخصية المصرية.

وأكد هيكل أن التعاون بين الوزارتين يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والارتقاء بالذوق العام، وذلك من خلال نشر الوعي بين جموع المواطنين، عن طريق نشر المحتوى الإبداعي الذي تقدمه وزارة الثقافة والذي يتميز بالتنوع والتعدد.

إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة وزارة الإعلام

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