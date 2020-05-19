الجمعية العامة لشركة "نقل الكهرباء" تناقش موازنة العام المالي الجديد

كتب- محمد صلاح:

عقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2020 /2021 وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعرض الدكتور محمد شاكر - خلال الاجتماع- الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عاليه الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وأشار الوزير إلى أن ما تم استثماره في تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ ٢٠١٥ وحتى الآن وصل إلى حوالى 68 مليار جنيه متضمنه تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية ومازال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التي من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى حوالي 76 مليار جنيه.

وأكد اهتمام الدولة بتدعيم الشبكة الكهربية بشمال سيناء ضمن الخطة الاسترايجية للوزارة من إضافة وتوسعة وتدعيم محطات محولات جهد 500 ك.ف. بقدرات تصل إلى 750 م.و. وإنشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف. بأطوال تصل إلى 330 كم، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية إلى حوالى 4.8 مليار جنيه ضمن تمويل الدولة للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31400 ميجاوات..مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.07% عام 2018 /2019 إلى 3.82% في عام 2019 /2020 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.8% للعام المالى 2020 /2021 ، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

وأشارت إلى أن الموازنة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها حوالى 200 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020 /2021 بقيمة قدرها حوالى 134 مليار جنيه، كما تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020 /2021 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه.

وأوضحت أنه من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 والمتوقع 141 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلي 137 مليار جنيه في 30/6/2019، كما أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 147 مليار جنيه في 30/6/2021 والمتوقع 138 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 136 مليار جنيه في 30/6/2019.

وأكدت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسعى لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بخلاف مايعادل 20 مليار جنيه يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تمولها الدولة.