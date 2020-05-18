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الإسكان: حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر

11:24 ص الإثنين 18 مايو 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لرفع الإشغالات ورصد الوحدات المخالفة بالحي الرابع بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وقال غنيم، في بيان، اليوم الاثنين: أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء للوحدة رقم 4 أ عمارة 211 بالحي الرابع، وإزالة عدة إشغالات ومخالفات بنطاق الحى، مضيفا أنه تم تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ومسئولي الجهاز، وذلك في إطار رصد أي مخالفات وإزالتها على الفور ومنع أي مظاهر عشوائية بالمدينة.

وصرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بعدة مناطق بالمدينة (ابني بيتك 2 - إلاسكان القومي - شركة سهمود - شركة أطلس)، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة المختصة.

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بالالتزام بالقانون للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.​

إزالة التعديات القاهرة الجديدة حدائق أكتوبر

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