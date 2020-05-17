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وزير الأوقاف: بث صلاة العيد بالإذاعة والتلفزيون ومكبرات الصوت بالمساجد

02:35 م الأحد 17 مايو 2020
وزير الأوقاف: بث صلاة العيد بالإذاعة والتلفزيون ومكبرات الصوت بالمساجد

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم بث صلاة عيد الفطر المبارك من أحد المساجد عبر الإذاعة والتلفزيون، على أن تكون الصلاة مقتصرة على العاملين بالمسجد.

وأشار وزير الأوقاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمجلس الوزراء، أنه سيتم نقل تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوات بالمساجد، مع استمرار الغلق، تجنبا للتجمعات.

محمد مختار جمعة عيد الفطر صلاة العيد الإذاعة والتلفزيون وزارة الأوقاف

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