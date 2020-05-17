"التنمية المحلية" توضح حقيقة إصدار تراخيص بناء جديدة لمصادرة المبنى دون الرجوع للقضاء

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المحافظات ملتزمة بقرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر فقط.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، إن هذا الوقف لمدة 6 أشهر هدفه مراجعة التراخيص الصادرة والتأكد من توافر الاشتراطات البنائية بها لمنع وجود أي مخالفات.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه لم ترد إلى الوزارة أي تعليمات بشأن تحرير صور جديدة لتراخيص البناء تتضمن نص الترخيص على مصادرة المبنى دون الرجوع للقضاء حال مخالفات اشتراطات البناء.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية تداولت أنباء عن توجيهات حكومية بتحرير نماذج جديدة لتراخيص البناء تتضمن مصادرة المبنى حال المخالفة دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وأن إيقاف إصدار التراخيص الجديدة يعود لهذا السبب.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن قرار إيقاف التراخيص 6 أشهر ينطبق على المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط واستثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

وأشار إلى أن القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بالإضافة للإسكندرية مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وكذلك الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات وطبقاً لرؤية المحافظ في هذا الشأن.