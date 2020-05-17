​​"متشطبة على التسليم".. أماكن ومواصفات شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، طرح جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في 10 محافظات، على أن يبدأ شراء كراسات الشروط وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الفترة من 7 وحتى 13 يونيو، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وينشر "مصراوي" أماكن الطرح الجديد بالتفصيل، ومواصفات الوحدات، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن الوحدات:

تتواجد الشقق المطروحة للحجز في 10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وتم توزيع الشقق على عدة مناطق في كل محافظة والتي جاءت كما يلي:

- مناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم.

- منطقتي (الفشن – الواسطى) بمحافظة بني سويف.

- مناطق (سمالوط – مطاي – بني مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا.

- مناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة) في محافظة أسيوط.

- مناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حي الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج.

- مناطق (أبوتشت – نجع حمادي – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا.

- مناطق (إسنا (الدير شرق) – إسنا (الشغب) – أرمنت (أبوقليعي) – أرمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر.

- منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

- مناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر.

- مناطق (الحمام – سيدي عبدالرحمن – العلمين – سيوة)، بمحافظة مطروح.

مواصفات الوحدات:

عدد الشقق التي يتضمنها الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي يصل لـ36 ألف شقة، حيث يتم تسليم الشقق للحاجزين كاملة التشطيبات.

الشقق الجاري طرحها في الإعلان الـ13 جاهزة للتسليم الفوري للحاجزين عقب انتهاء إجراءات الحجز، ثم الاستعلام الميداني والائتماني من قبل البنك، فهذه الوحدات المتبقية من الطروحات السابقة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

تتكون عمارات الإسكان الاجتماعي من 6 أدوار، ينقسم الدور الواحد إلى 4 شقق، ليكون إجمالي عدد الوحدات بالعمارة 24 شقة، وتنقسم الوحدات بالعمارة ما بين وحدات أمامية وخلفية، لتكون الوحدات التي تحمل رقم 1،4، 5، 8، 9، 12، 13، 16، 17، 20، 21، 24، في الجهة الأمامية، أما الوحدات التي تحمل باقي الأرقام تكون في الجهة الخلفية.

- الوحدات الـ90 مترًا، تتكون من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة، تقدر مساحة الصالة 22 مترًا، أما مساحة بلكون الصالة 3.45 متر، وتصل مساحة المطبخ 6.76 متر، ومساحة الحمام الكلية 3 أمتار، أما مساحات الغرف، فتتضمن الغرفة الأولى 9 أمتار، أما الغرفة الثانية 12 مترًا، بينما تصل الغرفة الثالثة لـ10.55 متر، لتصل صافي مساحة الشقة 75 مترًا، وبعد حساب الجدران والسلم وطرقة الحمام والمطبخ تصل مساحة الوحدة لـ 90 مترًا.

ويمكن التعرف على الشروط والأوراق الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي من هنا..



