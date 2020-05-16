أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"مصر جميلة".. مستشار الوزراء ينشر صور إضاءة ميدان التحرير الجديدة

08:11 م السبت 16 مايو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

(مصراوي):​

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، للإضاءة الجديدة في ميدان التحرير، معلقًا: "مصر جميلة".

يأتي هذا في الوقت أوشكت فيه محافظة القاهرة، على الانتهاء من تطوير ميدان التحرير.

ميدان التحرير هاني يونس مجلس الوزراء فيسبوك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة