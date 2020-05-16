"مصر جميلة".. مستشار الوزراء ينشر صور إضاءة ميدان التحرير الجديدة

للمرة الثالثة.. مصر تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية من الصين

5 آلاف شقة كاملة التشطيبات.. كيف تحصل على وحدة من الإسكان بـ3 مشروعات؟

(مصراوي):​

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، للإضاءة الجديدة في ميدان التحرير، معلقًا: "مصر جميلة".

يأتي هذا في الوقت أوشكت فيه محافظة القاهرة، على الانتهاء من تطوير ميدان التحرير.