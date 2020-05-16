"مصر جميلة".. مستشار الوزراء ينشر صور إضاءة ميدان التحرير الجديدة
08:11 م السبت 16 مايو 2020
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(مصراوي):
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، للإضاءة الجديدة في ميدان التحرير، معلقًا: "مصر جميلة".
يأتي هذا في الوقت أوشكت فيه محافظة القاهرة، على الانتهاء من تطوير ميدان التحرير.
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