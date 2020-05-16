وزير التموين: تكرار تجربة كوبونات السلع بمناسبة عيد الفطر.. وطباعة كميات أكثر

كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما يقرب من ٢٦٣٧٥ كوبونا خلال الفترة من ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ حتى ١١ مايو ٢٠٢٠، ووصلت مبيعاتها إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه.

ويأتي ذلك تكراراً للتجربة الناجحة التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين زير التموين، بتكرار التجربة مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر؛ تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم مع بعض.

وأكد المصيلحي، في تقرير تلقاه من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأشار حسنين كذلك إلى أن أماكن بيع هذه الكوبونات من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنون القادرون من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شراؤها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبونًا ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.

هذا وقد حددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عدد (١٠٠) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية، وسيتمكن المواطن حامل هذا الكوبون من صرفه كسلع حسب قيمة كل بون من كل فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي تنتشر في كل محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.