"الاستعلامات" تستدعي مراسلي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" لمناقشة تغطيتهما للشؤون المصرية‎

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها مساء أمس الجمعة 15 مايو، أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" السيد ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" السيد سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد القادم 17 مايو.

وأوضح بيان الهيئة أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.