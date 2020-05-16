أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"الاستعلامات" تستدعي مراسلي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" لمناقشة تغطيتهما للشؤون المصرية‎

07:40 ص السبت 16 مايو 2020
"الاستعلامات" تستدعي مراسلي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" لمناقشة تغطيتهما للشؤون المصرية‎

ضياء رشوان

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها مساء أمس الجمعة 15 مايو، أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" السيد ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" السيد سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد القادم 17 مايو.

وأوضح بيان الهيئة أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.

ضياء رشوان واشنطن بوست نيويورك تايمز الهيئة العامة للاستعلامات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان