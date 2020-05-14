وكيل خطة البرلمان: إصابة أبناء النائبة شرين فرج بفيروس كورونا

مصراوي

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم عمل الاختبارات الأولية للأعضاء الذين حضروا اجتماع لجنه الخطة والموازنة، الخميس الماضي، بعد مخالطتهم النائبة شرين فراج، المصابة بفيروس كورونا، والمحتجزة حاليا بمستسفي قصر العيني الفرنساوي.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مداخله هاتفية مع برنامج ٦٠دقيقة لايف الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، على قناة الحدث اليوم، أن أبناء النائبة شرين فراج أصيبوا بالفيروس من خلال نقل العدوى، عن طريق والدتهم.

ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة، ما أثير في الإعلام عن إصابة ١٢ نائبا من أعضاء اللجنة، لإفتا إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت القضية بطريقة غير منضبطة.

وأِشار إلى أن النائب طلعت خليل الذي كان يجلس بجوار النائبة شرين فراج أثناء اجتماع لجنه الخطة والموازنة، أجرى التحاليل وظهرت نتيجة الاختبارات سلبية، مؤكدا أن اللجنة ستوقف اجتماعاتها لمدة أسبوع فقط، نتيجة إرهاق بعض موظفيها، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الأسابيع الماضية، على أن تستأنف اجتماعاتها عقب أجازة عيد الفطر المبارك.