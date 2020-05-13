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بإجمالي 261 مليون جنيه.. وزير التموين يوجه بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز

03:04 م الأربعاء 13 مايو 2020
بإجمالي 261 مليون جنيه.. وزير التموين يوجه بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل بإجمالي مبلغ 261 مليون جنيه.

جاء ذلك وفق توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لكل بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، بالصرف مبكرًا عن الموعد المقرر.

ويأتي ذلك أيضًا حرصًا من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي؛ لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم، لطرحها للمواطنين للصرف في منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

يُذكر أنه في وقت سابق قد قرر الدكتور علي المصيلحي، مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى آخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.

علي المصيلحي السلع التموينية التموين

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