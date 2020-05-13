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مدبولي: نتابع عودة المصريين العالقين من الخارج وسنُعيد أكثر من 16 ألفًا

01:56 م الأربعاء 13 مايو 2020
مدبولي: نتابع عودة المصريين العالقين من الخارج وسنُعيد أكثر من 16 ألفًا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة "كورونا" المستجد، الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، موجها فى هذا الصدد، الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عودة المصريين العالقين من الخارج فيروس كورونا

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