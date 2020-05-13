خلال ساعات.. الحكومة تناقش تطورات كورونا والاستعدادات لعيد الفطر

كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

ويناقش المجلس توافر السلع الغذائية في الأسواق، واستعدادات الدولة لعيد الفطر المبارك.

كما يناقش الاجتماع مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ومواجهة آثاره، بالإضافة إلى متابعة الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا.

كان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسني، عبر عن أمنيته في تطبيق حظر كلي شامل في آخر أسبوع من شهر رمضان وأسبوع عيد الفطر، وهو ما طالب به عدة نواب أيضا.

كما سبق أن اقترح الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، على رئيس مجلس الوزراء؛ تطبيق حظر كلي لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر رمضان، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.