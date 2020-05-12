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"موجة شديدة الحرارة".. بيان من الأرصاد حول طقس الـ5 أيام المقبلة

09:55 م الثلاثاء 12 مايو 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخمسة أيام المقبلة، بدءا من بعد غد الخميس 14 مايو وحتى الاثنين 18 من الشهر نفسه.

وقالت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، من المتوقع أن تتعرض البلاد على الأقل لموجه شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا، تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد 16 مايو الجاري، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، من المتوقع تعرض البلاد اعتبارا من الخميس 14 مايو وحتى يوم الاثنين 18 مايو الجارى على الاقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 مايو وحتى الاثنين ١٨ مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

القاهرة ٣٨ -٤٢ ، ٢٢-٢٦

الوجه البحري ٣٨- ٤١ ، ٢١- ٢٥

السواحل الشمالية ٣٠- ٣٥ ، ١٩- ٢١

جنوب سيناء ٣٨- ٤٠ ، ٢٣- ٢٥

شمال الصعيد ٤١- ٤٢ ، ٢٣ -٢٦

جنوب الصعيد ٤٢- ٤٣ ، ٢٥- ٢٨

وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السيول أمطار رعدية

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