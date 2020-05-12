موعد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه.. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لأمن واستقرار العراق، فضلًا عن إلقاء الضوء على عدد من القضايا المحلية.

وسلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

وذكرت الصحف الثلاثة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الجديد، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن رئيس الوزراء العراقي أعرب عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، والدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ بما يسهم في التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الجماعي الذي يعد إحدى أهم أدوات الدولة التي يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين الذين يتقدمون للحصول عليها، إلى جانب الاستفادة، ما يوفره هذا القطاع الحيوي في فرص عمل جديدة للشباب لمختلف القطاعات المرتبطة.

من ناحيتها، أبرزت صحيفة (الأهرام) إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهاده إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي على الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارًا من أمس عبر الرابط (Http://emis.gov.eg ) وسيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من اليوم.

فيما أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج الأفراد زكاة أموالهم لصالح مستشفيات العزل الطبي بهدف توفير المستلزمات الطبية الوقائية من الماسكات و"أفرولات" و"جوانتيات" وأحذيه عازلة ومستلزمات التعقيم للكادر الطبي ولمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات، تحقيقًا لمقصد حفظ النفس وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية

ونقلت الصحيفة عن "الإفتاء" أنه إذا استعصى على الأفراد الوصول لتلك المستشفيات بصورة مباشرة يمكن اللجوء للصناديق الخيرية التابعة للدولة مثل صندوق (تحيا مصر) أو وضع المال إلكترونيًا في الحسابات المالية المخصصة لتلك المستشفيات سعيًا للنهوض السريع والعاجل في مواجهه فيروس كورونا.

بدورها، أبرزت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، وسيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطًا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على الضربات القوية التي وجهتها وزارة الداخلية لمروجي ومصنعي المواد المخدرة، حيث نجحت في إحباط تهريب 2220 طربة لمخدر الحشيش و20 كيلو جرامًا من مخدر الأفيون بقيمه 18 مليون جنيه، تم ضبطها بحيازة أحد العناصر الإجرامية داخل مخزن سري بأتوبيس بالسويس.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة لمواجهه التداعيات السلبية لجائحة كورونا بما يسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمسانده القطاعات الاقتصادية المتضررة بحيث لا يضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وجوههم، حيث تتضمن المبادرة إصدار وزارة المالية ضمانًا للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية بسعر فائدة 5% سنويًا على ثلاث سنوات بفتره سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات.

من جانبها، ألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول أهمية مراجعة خط الإنتاج والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف لمواجهة التحديات التي تشهدها صناعه البترول ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي لتأثيرات فيروس كورونا على مستويات الأسعار العالمية التي انخفضت انخفاضًا حادًا.

ونقلت الصحيفة عن الملا قوله إن استمرار العمل في حفر الآبار الاستكشافية للزيت الخام يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج فضلًا عن تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيا الحديثة وإيجاد حلول غير تقليديه لمواجهة تحدي التناقص الطبيعي للحقول الحالية المنتجة.

عالميًا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن عدة دول حول العالم خاصة في أوروبا استعادت جزء من حريتها، وعاد المواطنون الأوروبيون إلى ممارسة حياتهم اليومية التي حرموا منها لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الصين لموجه ثانية من الوباء بعد تسجيل إصابات جديده في ووهان البؤرة الأولى للوباء.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسيين عاودوا - بعد حجر منزلي استغرق أسابيع طويلة - ممارسة حياتهم الطبيعية بالتسوق وقص شعرهم بعد أن نجح العزل الحازم وغير المسبوق الذي فرض على السكان من 17 مارس في أن يؤتي ثماره حيث انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات.

وتابعت (الأهرام) أنه أصبح بإمكان الفرنسيين الخروج بدون تصريح حكومي باستثناء التنقلات التي تزيد مساحتها على 100 كيلو متر والتي لا يسمح بها إلا لأسباب مهنية أو تشييع الجنازات أو رعاية المرضى، وستبقى المقاهي والمطاعم مغلقة في الوقت الحالي بينما ستتم إعادة فتح المدارس الابتدائية تدريجيًا بدء من هذا الأسبوع مع إعادة فتح المدارس الإعدادية لاحقًا في المناطق الأقل ضررًا من وباء كورونا، على أن يلتزم الجميع بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي إسبانيا أوردت الصحيفة أنه جرى رفع الإغلاق عن جزء من البلاد فقط وستظل معظم المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة خاضعه لقيود صارمة، وفي ألمانيا بدأ العديد من الولايات تخفيف بعض القيود المفروضة على الحياة العامة وإعادة فتح المتاجر وتخفيف الإجراءات المفروضة على نشاط المطاعم وقطاع الرياضة.​