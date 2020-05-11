​القوى العاملة: رحلات استثنائية لجلب المصريين العالقين في الإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته ﻷحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات، حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية للمواطنين المصريين العالقين بالدولة، الذي سجلوا بياناتهم والرغبين في تسجلها من حاملي التأشيرات، وحاملي الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.

وأضافت شاهين، في تقريرها أن السفارة بأبوظبي سوف تقوم بالتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءاً من 13 مايو الجاري.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة 14 يومًا تحت إشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسى علم على نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم.