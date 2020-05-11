أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السيسي يهنيء رئيس وزراء العراق على ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة

03:21 م الإثنين 11 مايو 2020
السيسي يهنيء رئيس وزراء العراق على ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وتقدم الرئيس بالتهنئة لـ "مصطفى الكاظمي" على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.​

السيسي رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي العراق

الخبر التالى:

للمرة الثانية.. الصحة تحذر من استغلال اسم الوزارة أو مستشفياتها في جمع التبرعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:7 آلاف طبيب يمتنعون عن التكليف: "النظام به عيوب تهدد مستقبلنا"