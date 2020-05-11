السيسي يهنيء رئيس وزراء العراق على ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وتقدم الرئيس بالتهنئة لـ "مصطفى الكاظمي" على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.​