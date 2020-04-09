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لعدم دفع مستحقات العاملين.. وزير السياحة يلغي ترخيص فندق بالبحر الأحمر

06:03 م الخميس 09 أبريل 2020
لعدم دفع مستحقات العاملين.. وزير السياحة يلغي ترخيص فندق بالبحر الأحمر

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

كتب يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على

المنشآت السياحية والفندقية، أن القرار جاء بسبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين به وعدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار، وذلك بالرغم مما تقدمه الدولة من دعم استثنائي للقطاع السياحي والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف السياحة في جميع دول العالم.​

خالد العناني وزير السياحة البحر الأحمر إلغاء ترخيص فندق إحنا أقوى من كورونا

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