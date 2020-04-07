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"الصحة" تحذر من استغلال اسمها في جمع التبرعات من المواطنين

06:15 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
"الصحة" تحذر من استغلال اسمها في جمع التبرعات من المواطنين

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات؛ منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتقدمت الوزارة، بخالص الشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء من أفراد وجهات، من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني، أو الخبرات، مشيدة بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: supportmoh@mohp.gov.eg.

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