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حركة تغييرات محدودة في مصر للطيران

07:29 م الإثنين 06 أبريل 2020
حركة تغييرات محدودة في مصر للطيران

الطيار رشدي زكريا

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتكليف كل من المحاسب محمد يوسف للعمل رئيسًا للقطاع المالي، والطيار محمد غريب للعمل رئيسًا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أصدر زكريا قرارًا بتكليف كل من الطيار شريف إبراهيم للعمل مديرًا عامًا للتدريب الجوي بقطاع العمليات الجوية، والمحامية إلهام شاكر للعمل مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتقدم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالشكر والتقدير للقيادات السابقة على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.​

رشدي زكريا شركة مصر للطيران حركة تغييرات محمد يوسف

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