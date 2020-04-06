شبورة وتراجع الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة التحسن في الأحوال الجوية بدأت في الاستقرار اعتبارا من اليوم، على جميع المناطق، لافتًا إلى

أن درجات الحرارة عادت إلى المعدلات الطبيعية بعد أن ارتفعت بقيم وصلت لـ7 درجات فوق المعدل الطبيعي.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة 26 درجة، والسواحل الشمالية 21، وشمال الصعيد 28 درجة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تستمر في التراجع حيث ستسجل بنهاية الاسبوع 24 على القاهرة.

وأشار إلى أن تغير درجات الحرارة نتيجة تغير في الكتل الهوائية، حيث تأثرنا اليومين الماضيين بكتل هوائية قادمة من الصحرارة الغربية ساعدت على ارتفاع الحرارة، لكننا الآن نتعرض لكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وأكد شاهين على وجود فرص لسقوط أمطار نهاية الأسبوع على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضاف أن الشبورة المائية ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، على محافظات شمال البلاد والطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية، موضحًا أن ظهور الشبورة أحد ظواهر استقرار الأحوال الجوية.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس لحين انتهاء هذه الفترة، والبدء في التخفيف مع بدايات أعياد الربيع.