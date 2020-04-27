​اليوم.. وزارة السياحة والآثار تبدأ جولات للتعريف بروائع الفن الإسلامي

كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار في الخامسة مساء اليوم الاثنين، أولى الجولات الإرشادية والزيارات الافتراضية في الشهر الكريم، عن باب أثري معروض بمتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم، عشاق الآثار لاكتشاف روائع الفن الإسلامي خلال شهر رمضان الكريم عبر الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية.

جدير بالذكر أن الوزارة ستطلق خلال شهر رمضان هذه الزيارات والجولات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لزيارة أو شرح قطعة أثرية تعود للعصر الإسلامي بالمتاحف في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.​