أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رئيس جهاز العاشر من رمضان: كابينة تعقيم للموظفين والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد

11:44 ص الإثنين 27 أبريل 2020
رئيس جهاز العاشر من رمضان: كابينة تعقيم للموظفين والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن أنه تم تركيب كابينة تعقيم بالمدخل الرئيسي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أعمال التعقيم لموظفى الجهاز والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال شاهين، في بيا اليوم، إن كابينة التعقيم تم توريدها وتركيبها بمساهمة من إحدى شركات المستلزمات الطبية بالمدينة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن كابينة التعقيم تعد سبقاً للجهاز في أعمال التعقيم حيث تعمل بنظام الخلايا الضوئية فور دخول الموظف، وتقوم بنثر رزاز من المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز، والمترددين عليه، والتي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

26BADDCF-F7EC-4EC8-80B1-FEC2F1057B5A

جهاز العاشر من رمضان كابينة تعقيم للموظفين فيروس كورونا

الخبر التالى:

الكنيسة تكشف حقيقة إقامة أكاليل زواج اضطراري في الفترة الحالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4534

    عدد المصابين

  • 1176

    عدد المتعافين

  • 317

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2888240

    عدد المصابين

  • 823623

    عدد المتعافين

  • 201083

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الحكومة للمسئولين: أي مخالفة بناء تنزل على الأرض فوراً