رئيس جهاز العاشر من رمضان: كابينة تعقيم للموظفين والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن أنه تم تركيب كابينة تعقيم بالمدخل الرئيسي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أعمال التعقيم لموظفى الجهاز والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال شاهين، في بيا اليوم، إن كابينة التعقيم تم توريدها وتركيبها بمساهمة من إحدى شركات المستلزمات الطبية بالمدينة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن كابينة التعقيم تعد سبقاً للجهاز في أعمال التعقيم حيث تعمل بنظام الخلايا الضوئية فور دخول الموظف، وتقوم بنثر رزاز من المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز، والمترددين عليه، والتي أقرتها وزارة الصحة المصرية.