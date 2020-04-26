القوى العاملة: 7 مصريين يحصلون على 1.3 مليون جنيه مستحقات بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة، وبلغت 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات الـ 7 عمال المصريين بالسعودية ويتضررون من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأكد أحمد رجائي، المستشار العمالي بالرياض، تواصل المكتب مع مسئولي الشركة للمطالبة بمستحقات العمال، وتم الاستجابة وتم تحصيل مستحقاتهم، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا.