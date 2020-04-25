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برلماني: القيادة السياسية نجحت في معركة تنمية سيناء

09:34 م السبت 25 أبريل 2020
برلماني: القيادة السياسية نجحت في معركة تنمية سيناء

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إن القيادة السياسية نجحت في معركة تنمية سيناء، وأن البداية كانت من خلال 20 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء، من محاور وطرق وأنفاق وجامعات ومصانع ضخمة وتنمية زراعية في كل أركان سيناء لم تحدث منذ عام 1982، بمعدل ليس له نظير.

وأضاف عبدالعزيز أن الشاغل الأكبر للقيادة السياسية منذ عام 2014، هو تنمية جزء عظيم ومبارك من أرض مصر، فكانت معركة التنميه التي بدأت 2014 بالتوازي مع تطهير سيناء من العناصر والتنظيمات الإرهابية، رافعة شعار "تنمية سيناء يد تبني ويد تحمل السلاح"، ونجحت مصر وانتصرت بقيادتها التاريخية في مواجهة خطط وسيناريوهات فصل سيناء عن الوطن وإحباط تنميتها.

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