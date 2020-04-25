​برلماني: المجتمع المدني له دور في التخفيف من آثار كورونا على الفقراء

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن أصحاب العمالة المؤقتة والدخل غير المنتظم، يعانون بشدة من أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، لأنه أدى إلى توقف حال الكثير منهم وهؤلاء يعولون أسر.

وأضاف زين، في بيان له اليوم، أن مؤسسات المجتمع المدني من أهم الفئات التي يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة فيروس كورونا، من خلال دعم الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الحرف الذين توقف أعمالهم بسبب تلك الأزمة، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح أن حجم العمالة غير المنتظمة هو أكبر حجم عمالة مقارنة بأي عمالة أخرى منتظمة، أو موظفين داخل مصر، فهم السواد الأعظم من الشعب، ويرجع صعوبة حصرهم في التعريف الدقيق لهم، وأحد أهم المزايا الواقعة الآن هو حصرهم، ومعرفة أعدادهم، مضيفًا أن المبلغ المحدد ليس كبيرًا، لكنه بداية جيدة.

وأضاف أن دعم هذه الفئة هو حماية للاستقرار الاجتماعي، لأن الانتباه لمعاناة هذه الفئة يعتبر من نتائج فيروس كورونا الإيجابية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الكبير تعرض للإهمال لعشرات السنين.​