أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

غدا.. سيرة الفنان يوسف وهبي في فيلم لوزارة الثقافة على موقعها

02:02 م السبت 25 أبريل 2020
غدا.. سيرة الفنان يوسف وهبي في فيلم لوزارة الثقافة على موقعها

الفنان يوسف وهبي

كتب- محمد عاطف:

تعرض وزارة الثقافة في الخامسة مساء غد الأحد، فيلما تسجيليا عن الفنان يوسف وهبى من سلسلة رواد المسرح المصرd، من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وذلك ضمن عروض الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة في شهر رمضان، والتي تأتي في إطار المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

ويروى الفيلم سيرة العملاق الراحل وأهم أعماله التي شكلت جزءا مهما من تاريخ أبو الفنون في مصر والوطن العربي.

يعقبه في الخامسة والنصف حلقة من فوازير "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال والتي نجحت في جذب الجمهور، حيث يعيد شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع أداء مشاهد خالدة من أعظم الأفلام المصرية.

وفي التاسعة والنصف مساء تعرض محاضرة جديدة من ورشة ابدأ حلمك والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا في فرقة مسرح الشباب وتهدف إلى إعداد وتدريب الممثل الشامل.

يوسف وهبي لوزارة الثقافة سلسلة رواد المسرح

الخبر التالى:

شعبة المخابز : انتظام صرف حصص الدقيق لجميع المخابز

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان