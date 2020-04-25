غدا.. سيرة الفنان يوسف وهبي في فيلم لوزارة الثقافة على موقعها

كتب- محمد عاطف:

تعرض وزارة الثقافة في الخامسة مساء غد الأحد، فيلما تسجيليا عن الفنان يوسف وهبى من سلسلة رواد المسرح المصرd، من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وذلك ضمن عروض الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة في شهر رمضان، والتي تأتي في إطار المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

ويروى الفيلم سيرة العملاق الراحل وأهم أعماله التي شكلت جزءا مهما من تاريخ أبو الفنون في مصر والوطن العربي.

يعقبه في الخامسة والنصف حلقة من فوازير "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال والتي نجحت في جذب الجمهور، حيث يعيد شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع أداء مشاهد خالدة من أعظم الأفلام المصرية.

وفي التاسعة والنصف مساء تعرض محاضرة جديدة من ورشة ابدأ حلمك والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا في فرقة مسرح الشباب وتهدف إلى إعداد وتدريب الممثل الشامل.