الحكومة توضح حقيقة توريد لحوم فاسدة للمطاعم والمحال الغذائية

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت الوزارة، أن جميع اللحوم المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت الوزارة، على أن جميع التوريدات الغذائية بالمطاعم يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

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