إعلان

الحكومة تحسم حقيقة رسائل دعوة موظفين لاجتماعات أون لاين مع رئيس الوزراء

كتب : محمد أبو بكر

04:31 م 22/01/2026 تعديل في 04:36 م

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تم إرسالها إلى عدد من الموظفين بزعم دعوتهم لحضور اجتماع "أون لاين" مع رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر رابط إلكتروني.

وأكد المركز الإعلامي، بحسب بيانه، الخميس، أن هذه الرسائل المتداولة، التي تدعي توجيه دعوات لموظفين للمشاركة في اجتماع تنسيقي أون لاين بحضور رئيس مجلس الوزراء، هي رسائل وهمية ولا تمت بأي صلة لمجلس الوزراء أو لأي جهة حكومية رسمية، مشددًا على عدم وجود أي دعوات رسمية بهذا الشأن.

وشدد المركز الإعلامي، على أن مثل هذه الرسائل تستهدف الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية أو المالية، من خلال مطالبة المتلقين بسرعة الرد أو الضغط على روابط إلكترونية خبيثة، محذرًا المستهدفين من التفاعل مع هذه الرسائل أو فتح أي روابط مرفقة بها.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رئيس الوزراء الموظفين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل
زووم

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين
أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
أخبار المحافظات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
طرق حجز تذاكر القطارات.. السكة الحديد تحدد قائمة الوكلاء المعتمدين رسميا
مصراوى TV

طرق حجز تذاكر القطارات.. السكة الحديد تحدد قائمة الوكلاء المعتمدين رسميا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك