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موجة الرمال والأتربة تضرب أكتوبر (صور)

11:09 ص الجمعة 24 أبريل 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسري:

بدأت منذ قليل موجة رياح محملة بالرمال والأتربة على مدينة السادس من أكتوبر ما أدى إلى إعاقة الرؤية على مختلف الطرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى اليوم الجمعة، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وأوضحت الأرصاد، أن سبب موجة التقلبات يرجع لوجود منخفض جوي على مصر في ظل وجود امتداد لمنخفض السودان الموسمي، ما يتسبب في رياح جنوبية شرقية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء قادمة من البحر الأحمر، كما تتواجد رياح شمالية غربية، غربية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

ويكون نشاط ا

عاصفة ترابية الطقس التلقبات الجوية مدينة السادس من أكتوبر

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