السيسي: إجراءات أكثر قسوة إذا تطورت أوضاع كورونا

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه إذا تطورت الأوضاع الحالية بشأن فيروس كورونا المستجد ستكون الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة: لو الأمر تطور هنضطر نعمل إجراءات صعبة وقاسية أكتر من كده بكتير، من فضلكم ننتبه لهذا الموضوع أوي خلال الفترة اللي إحنا فيها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع محطة معالجة المياه بالمحسمة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: داخل علينا شهر رمضان وفيه ناس هتبقى متحسبة وبقول خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللي لا يفزع المصريين ولا يوقع بينهم خسائر.

ووجه الرئيس رسالة للمصريين قائلًا: ساعدونا أكتر وثقافة الوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات أرجو تزيد خلال الفترة اللي إحنا فيها واللي جاية علشان نفضل محققين المعدل اللي بنتمنى ميسبش فينا أثر كبير.