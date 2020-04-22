أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

السيسي: إجراءات أكثر قسوة إذا تطورت أوضاع كورونا

05:56 م الأربعاء 22 أبريل 2020
السيسي: إجراءات أكثر قسوة إذا تطورت أوضاع كورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه إذا تطورت الأوضاع الحالية بشأن فيروس كورونا المستجد ستكون الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة: لو الأمر تطور هنضطر نعمل إجراءات صعبة وقاسية أكتر من كده بكتير، من فضلكم ننتبه لهذا الموضوع أوي خلال الفترة اللي إحنا فيها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع محطة معالجة المياه بالمحسمة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: داخل علينا شهر رمضان وفيه ناس هتبقى متحسبة وبقول خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللي لا يفزع المصريين ولا يوقع بينهم خسائر.

ووجه الرئيس رسالة للمصريين قائلًا: ساعدونا أكتر وثقافة الوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات أرجو تزيد خلال الفترة اللي إحنا فيها واللي جاية علشان نفضل محققين المعدل اللي بنتمنى ميسبش فينا أثر كبير.

السيسي فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا الحكومة

الخبر التالى:

"معلش الشهر ده".. أول تعليق من السيسي على منع صلاة التراويح في المساجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يعلق على أزمة مقال نيوتن: الكلام اللى اتقال عن سيناء مقدر