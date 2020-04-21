تشديد الإجراءات الوقائية.. "الزراعة": المواد البروتينية متوفرة ولاداعي للتزاحم

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر توجيهاته لكافة العاملين بالقطاع، باستمرار عجلة الإنتاح، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، والذي يتابعها بنفسه على مدار الساعة، وذلك من خلال تكثيف المرور والرقابه على كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازيه، وتكثيف الدور التوعوي والإرشادي، للعاملين بتلك الأنشطه، والتأكد من إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوى،

وأضاف "رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في بيان، أنه تم منع التعامل المباشر مع المواطنين قدر المستطاع، من خلال تفعيل الرقمنه والتفاعل الإلكترونى بين المواطنين والقطاع، عبر وسائل التواصل الإلكترونى (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكترونى، والواتساب) لسرعة تلبية الخدمات المقدمة من القطاع، واستمرار عجلة الإنتاج.

وأكد "سليمان"، على توافر جميع المواد الغذائية البروتينية، بكميات تغطي الاحتياجات، مطالبًا المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على منافذ البيع، وعدم تخزين السلع، حتى لا يستغل ذلك القلة من ضعاف النفوس استغلالا سيئًا.

وتابع: "نعمل على قدم وساق في سيمفونية عمل وتنسيق متكامله، بين كافة القطاعات المسئولة عن توفير البروتين الحيواني بشكل أمن وصحي"،

وان هناك دعم كبير للقطاع من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.