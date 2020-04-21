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"السياحة" تعلن انتهاء أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية

02:24 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
"السياحة" تعلن انتهاء أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية

وزارة السياحة والآثار

كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، انتهاء أعمال التعقيم والتطهير في جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لاستمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن جميع المطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطلبات، يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة.

وأضاف العاصي، أما بالنسبة للمطاعم المغلقة، فقد اتخذت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية، كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات، مؤكدا أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

جدير بالذكر، أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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