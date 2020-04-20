برلماني يتقدم بشكوى بعد رفض بعض شركات التمويل تأجيل الأقساط

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بشكوى للدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن رفض من الشركات تطبيق الخطاب الدوري رقم 4 الصادر من الهيئة.

وأشار فؤاد، إلى أن هذا الرفض يأتي رغم التزام العملاء المعتاد بدفع الأقساط، وتعثرهم وقت الأزمة الراهنة فقط، والبعض منهم يوافق شريطة سداد نصف قيمة القسط نظير التأجيل.

وتابع فؤاد، أنه تقدم أيضًا بشكوى لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتهديد عدد من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، المواطنين المستفيدين من تلك القروض بمنازلهم وأمام الجميع وأمام أبنائهم، بعد أن أرسلت تلك المؤسسات شخص أو اثنين إلى منزل العميل، وإهانته وتهديده بالعنف وترويعه هو وذويه لسداد الأقساط المستحقة.

وأضاف فؤاد، أن ذلك يخل بأمن المجتمع وتأثيره في نفوس أبناء هؤلاء المواطنين وشعورهم أنهم في حياة دون أمن وأمان، متجاوزة تلك الشركات كافة الطرق المشروعة قانونًا لهم؛ واعتقادهم أن تلك الطريقة هى التي تحقق نتائج أفضل.