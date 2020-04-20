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التنمية المحلية تكشف مصير أفران الكنافة والقطايف ومحال الفول والطعمية في رمضان

04:29 م الإثنين 20 أبريل 2020
التنمية المحلية تكشف مصير أفران الكنافة والقطايف ومحال الفول والطعمية في رمضان

خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن مصير أفران الكنافة والقطايف في شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن ما ينطبق على أفران الخبز ينطبق على أفران الكنافة، لافتًا إلى أن الأفران موقفها واضح من أول يوم للحظر هي ومحلات البقالة.

وحظر رئيس الوزراء التنقل للمواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، واشتثنى من ذلك المخابز ومحال البقالة والصيدليات.

وتابع متحدث الوزراء: "بالنسبة لمحلات الفول والطعمية وغيرها، توقيتات الحظر سارية كما هي وفقا لقرارات مجلس الوزراء و مجلس المحافظين الأخير".

واستثنت الحكومة محال البقالة والمطاعم من قرارات الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت على أن يتم الالتزام بمواعيد الغلق العادية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 7 صباحا.

خالد قاسم أفران الكنافة محال الفول شهر رمضان فيروس كورونا

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