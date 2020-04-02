مبروك عطية ينتقد حملات المزايدة في مساعدة الأسر المتأثرة بكورونا: اوصلوا للناس

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04:02 م الخميس 02 أبريل 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، المدرسة المعمارية بحي دار السلام لمتابعة عملية صرف المعاشات للمستحقين.

وشدد المحافظ، خلال الجولة على توفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المحافظة جهزت 253 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات لمنع التكدس بمكاتب البريد ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما زار المحافظ المدرسة الخديوية العسكرية الثانوية بنين لتفقد أعمال تسليم شرائح التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي.

وخلال الجولة، أصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التى يتم العمل بها يوميًا قبل التسليم وبعده مع الحفاظ علي المسافات بين المتواجدين وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة التواجد داخلها .

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