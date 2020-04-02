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وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات مصري تُوفي بالسعودية

12:37 م الخميس 02 أبريل 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، لمستحقات المواطن المصري سعد جميل السيد، المتوفً طبيعيًا، فضلًا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وكلف الوزير، بحسب بيان اليوم، بمجرد علمه بوفاة المواطن المذكور بالمدينة المنورة، ويعمل سائق خاص، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقاته.

وقال وليد عبدالرازق، المستشار العمالي، إنه نظرًا للظروف الاستثنائية وظهور وباء كورونا المستجد، فقد تواصل المكتب مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرًا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، وتم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وجار متابعة مستحقاته عند كفيله الخاص وبالتنسيق مع رئيس الجالية.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة صرف مستحقات مصري تُوفي بالسعودية فيروس كورونا

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