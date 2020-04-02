"لا تخففوا الملابس".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، وقالت إن طقس اليوم معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع ظهور الشبورة المائية صباحا.

وفي تصريح خاص لمصراوي، نصحت شاكر المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة المعتادة في فصل الربيع، وشددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى شمال وجنوب الصعيد.

ونوهت شاكر، إلى أن حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف.

وتابعت: تصل درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة، وعلى الإسكندرية 22 درجة، وتبلغ على شرم الشيخ 28 درجة، وعلى الأقصر 32 درجة، وعلى أسوان 33 درجة مئوية.