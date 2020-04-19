الإفتاء تحذر من التجمع.. وتؤكد: الصلاة على أسطح المنازل لا تجوز

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء أن دعوات التجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة في هذا الوقت- لا تجوز؛ لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر.

وحذرت الإفتاء من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك من أجل صلاة التراويح قائلةً: "الزم بيتك وصلّ مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعي #مسجدك_في_بيتك".