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الإفتاء تحذر من التجمع.. وتؤكد: الصلاة على أسطح المنازل لا تجوز

12:54 م الأحد 19 أبريل 2020
الإفتاء تحذر من التجمع.. وتؤكد: الصلاة على أسطح المنازل لا تجوز

دار الافتاء

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء أن دعوات التجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة في هذا الوقت- لا تجوز؛ لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر.

وحذرت الإفتاء من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك من أجل صلاة التراويح قائلةً: "الزم بيتك وصلّ مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعي #مسجدك_في_بيتك".

دار الإفتاء الصلاة على أسطح المنازل شهر رمضان

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