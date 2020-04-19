تنبؤات البيئة: سرعة الرياح تقترب من 10 أمتار في الثانية اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها خلال ساعات الليل بسب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 2.8 متر في الثانية إلى 9.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع محافظات ومدن الدلتا وتشمل (شبين الكوم - دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيرزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.9 متر في الثانية إلى 8.6 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (قنا – الأقصر)، وسيئة على أسوان، وجيدة على (بني سويف - الفيوم - أسيوط – المنيا - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًأ وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 0.6 متر في الثانية إلى 9.8 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 2.4 متر في الثانية إلى 7.1 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على السويس، ومتوسطة على (شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء - الإسماعيلية)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.4 متر في الثانية إلى 9.8 متر في الثانية.