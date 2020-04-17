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شيخ الأزهر يقرر تعيين "شامة" قائما بأعمال أمين بيت العائلة المصرية

05:07 م الجمعة 17 أبريل 2020
شيخ الأزهر يقرر تعيين "شامة" قائما بأعمال أمين بيت العائلة المصرية

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعين الدكتور محمد عبدالغني شامة أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، قائما بعمل الأمين العام لبيت العائلة المصرية بحانب عمله لمدة عام قابل للتجديد.

وذكر بيان أصدره الأزهر الشريف اليوم الجمعة أن الدكتور محمد عبدالغني شامة، شغل منصب وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر في عام 1984م، ثم أعير لجامعة أحمد بللو بنيجيريا، وبعدها لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ثم تولى رئاسة قسم الدعوة بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية.

كما عمل شامة أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية، واشترك في أكثر من ستين تجمعاً علميًّا ما بين مؤتمر وندوة ولقاءات للحوار الديني في مصر وألمانيا وكازاخستان وغيرها من الدول الإسلامية في إفريقيا وأسيا، ويعمل حاليًّا أستاذاً متفرغاً للدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وله العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات حول الإسلام وعلم وحوار الأديان.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر ، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

أحمد الطيب الأزهر الشريف محمد عبدالغني شامة بيت العائلة المصرية جامعة الأزهر

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