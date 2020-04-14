ارتفاع الحرارة 3 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات مئوية.

وأوضحت شاكر لمصراوي، اليوم، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشارت إلى أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تقل في الصباح، كما تقل الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وعن درجات الحرارة، قالت شاكر، إنها تبلغ على القاهرة 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة، وتتراوح على شمال الصعيد بين 28-29 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 32-33 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس خلاص هذه الفترة نظرا للتقلبات الجوية خلال فصل الربيع، لكن يفضل تخفيفها نهاية شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نصائح وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العاملة للمرور.