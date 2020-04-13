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جولة افتراضية جديدة في مقبرة الملك رمسيس السادس

08:13 م الإثنين 13 أبريل 2020
جولة افتراضية جديدة في مقبرة الملك رمسيس السادس

مقبرة الملك رمسيس السادس

كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، جولة افتراضية جديدة لمقبرة الملك رمسيس السادس (KV9)، والتي بدأ إنشائها في عهد الملك رمسيس الخامس، حوالي سنة 1147–1143 قبل الميلاد من الأسرة العشرين.

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن دفن رمسيس السادس في هذه المقبرة غير مؤكد، ولكن على ما يبدو أن عمه رمسيس السادس (حوالي 1413–1136 ق.م) نفذ توسعات في المقبرة واستخدمها لدفنه.

مضيفًا أن نقوش مقبرة رمسيس التاسع الجميلة، مازالت في حالة جيدة من الحفظ، وجدرانها مزينة بالعديد من النقوش الجنائزية التي تساعد الملك في الانتقال بسلام إلى الحياة الأخرى، ومنها كتاب البوابات، كتاب الكهوف، الأمدوات، وكتاب الموتى، بينما أسقف المقبرة مزينة بمناظر ونقوش فلكية أهما في حجرة الدفن.​

مقبرة الملك رمسيس السادس وزارة السياحة الملك رمسيس الخامس

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